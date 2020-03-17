畢書盡在2月14日西洋情人節晚間，透過臉書宣佈結婚，不過對象並非交往8年的女友Jessie，而是認識不到一年的H小姐，令大家相當驚訝，隨後這月6日透過臉書承認是「奉子成婚」承認升格當爸，「這對我來說是很開心的消息！」即將成為爸爸的他也二度為即將在兒童節檔期推出音樂動畫片的續集《魔髮精靈唱遊世界》配音，可說是先預習當爸。

2020年適逢夢工廠動畫25周年，特別於兒童節檔期推出2016年賣座音樂動畫片的續集《魔髮精靈唱遊世界》，延續第一集的配音，這次中文版同樣邀請到畢書盡為男主角「小布」配音。電影故事敘述波比（安娜坎卓克配音）和小布（英文版：賈斯汀提姆布萊克配音）中文版：畢書盡。將踏上一場冒險旅程，一個前所未見的世界，並且發現這世上總共有六個不同的精靈部落，他們只是其中的一個，這六個精靈部落分散在六塊不同的土地，各自專注於不同的音樂類型：放克、鄉村、電音、古典、流行與搖滾。於是魔髮精靈的世界就變得更大也更響亮。

畢書盡為《魔髮精靈唱遊世界》配音。（圖／UIP提供）

已經有一次配音經驗的畢書盡表示在錄完第一集之後，自己重複看了好幾次中文配音的版本，能夠再次幫小布配音，讓自己的聲音透過角色有不一樣的演出，他感到非常興奮。這一集的劇情中，波比和小布歷經了一連串的冒險，而小布在冒險旅途中遇到許多突發狀況，錄音時，相較第一集，需要更多誇張的情緒反應，例如：搖滾狂野的大吼以及緊張害怕時的激動尖叫，讓他在這次配音時，表情和肢體語言更加豐富有趣。

畢書盡特別感謝配音導演的指導，在配音前，導演除了引導他融入小布的心情與反應之外，也會先讓他聽一次英文版賈斯汀提姆布萊克的配音方式，讓他更容易去模仿和感受聲音的情緒，同時也給予畢書盡很多自由發揮的空間，聲演出屬於自己版本的小布。畢書盡還提到，他和小布的個性其實很相像，重點就是心地善良，雖然嘴巴上不太會表達，但其實都有默默關心身邊的人，為心愛的人付出。尤其，如果另一半像波比一樣想去追求夢想，他也會和小布一樣用陪伴和鼓勵在一旁協助，而不會一昧地拒絕或潑冷水。

畢書盡分享他剛來台灣的時候，第一首練舞的歌曲就是用賈斯汀提姆布萊克的〈Like I Love You〉，自己的音樂歌單中也有收藏很多他的歌曲，由於「抒情搖滾」的曲風一直是畢書盡最喜愛的音樂類型，但經過這次的配音他備受啟發，希望在下一張專輯當中，去嘗試和挑戰不同的音樂風格和唱法，要帶給歌迷全新的音樂作品。《魔髮精靈唱遊世界》即將於4月1日上映。

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(中時電子報)