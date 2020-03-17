由日本央行與公共年金基金組成的國家隊疑似進場護盤，周二日股在劇烈震盪後收高，日經225指數收漲0.06%，為17,011.53點。東證一部指數收漲2.60%，為1268.46點，盤中一度跌至1,199.25，創下2016年6月來新低。

為緩解新冠肺炎疫情對經濟造成的衝擊，美國聯準會緊急降息4碼，同時重啟量化寬鬆（QE）措施，卻加劇投資人的恐慌情緒，隔夜美股再度崩盤，道瓊指數慘跌近3000點。

疫情在全球肆虐的不確定性揮之不去，周二日股劇烈震盪，日經225指數早盤一度重挫3.05%，但受到美股期貨強勁反彈帶動，盤中又一度大漲3.01%。

分析師表示，日本央行似乎在下午買進ETF基金，政府養老投資基金（GPIF）與其他公共年金基金可能也已進場買股。日經波動率指數下跌7.3%，報56.27點，略低於周一創下的9年高峰60.86點。

在防疫宅經濟題材帶動下，遊戲股與食品股勁揚，任天堂上漲5.9%。迅銷宣布暫時關閉美國所有50家Uniqlo門市，股價應聲下挫4.8%。

(時報資訊)