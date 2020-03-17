台灣5G即將在今年第三季上路，市場最關心的莫過於資費問題，遠傳(4904)現階段將資費定調在「吃很好」、「吃很飽」以及「多元豐富」，遠傳總經理井琪今受訪就指出，5G對各家業者來說，可都是不惜血本砸下了重金，若再出現和4G時代一樣得低價競爭的話，恐釀成「殺雞取卵」，整個電信業的傷害恐一路從4G再延伸到5G，絕對不是業界樂見的。

新型冠狀病毒疫情短時間未見舒緩，井琪坦言，近期股票市場的震盪確實很大，但確實整個股票市場大家都在跌，就遠傳股東來說，其實電信股近期已經相對跌的少，且遠傳今年在股利政策上依舊會維持高配發率。

井琪表示，電信業競爭門檻很高，假設在沒有疫情的前提下，相信5G的熱度會更好，且台灣電信業第三季推出來的時候，全球成熟度會是更好的，只是由於現在因為疫情的關係，「整個世界像是暫停一般」，但是就長線來看，還是期望5G可以帶動ARPU的成長，且今年5G營運從第三季開始、只有幾個月，又要攤提頻譜還有開始基礎建設，所以，整體5G的營運效應貢獻，預計到明年會有較明顯的表現。

本次5G的競標中，亞太電(3682)是唯一一家沒有標下黃金頻段3.5MHz的電信公司，井琪表示，對兩家小業者來說，5G恐也將是非常「沉重」，產業規則就是「合久必分、分久必合」，希望亞太電該決定會是將產業帶到正向，電信本來就屬於長期投資；至於另外一家業者台灣之星，在本次拿下40M的3.5MHz，井琪表示，台灣之星本次應該也是受「重傷」，對台灣之星來說，拿到40M其實有違比例原則，就技術層面來說，5G是是蓋在4G上，故頻譜的量不是絕對，還有後面的傳輸網路、4G基礎也很重要，不要只看頻譜量，她更直言，「便宜沒好貨」。

針對5G資費的設定，遠傳秉持「吃很好」、「吃很飽」以及「多元豐富」，也會提供試用的機會，鼓勵既有4G消費者轉向5G，當然遠傳一定會參考老大哥中華電(2412)的規劃，市場本來就不是自己走自己的，井琪進一步說，5G對各家業者來說，成本都很高，假設再出現低價競爭的話，恐變成「殺雞取卵」，相信絕對是各家電信業者最不樂見的。

(時報資訊)