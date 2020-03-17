奇偶(3356)公布2019年財報，每股盈餘為0.22元；為引進策略性投資人，奇偶科技於108年股東會決議通過之私募普通股發行案，私募股數不超過1500萬股額度內，原訂於決議日起一年內一次辦理，因已無繼續私募計畫，董事會決議通過於剩餘期限內不再續辦。

奇偶108年合併營收為13.81億元，較107年減少6.7%，營業毛利為5億4894萬元，較前年微幅成長1.1%，合併毛利率40%，較前年上升7個百分點，去年第4季毛利率42.7%，亦較第3季41.3%微幅上揚，營業利益為4670萬元，本業轉虧為盈，較前年成長141.2%；業外則因為下半年新台幣轉強，對美元歐元匯率大幅升值，產生匯兌損失，稅前盈餘2588萬元，較前年減少2237萬元。歸屬於母公司稅後盈餘為1996萬元，以目前股本8.99億元計算，每股盈餘為0.22元；奇偶董事會決議通過以法定盈餘公積全額彌補期末待彌補虧損1.05億元，並將於108年股東會提案承認。

此外，奇偶董事會也決議不再續辦私募，奇偶科技表示，為引進策略性投資人，公司於去(108)年股東會決議通過之私募普通股發行案，私募股數在不超過1500萬股額度內，原訂於決議日起一年內一次辦理，因將屆滿一年期限且已無繼續私募計畫，因而決議於剩餘期限內不再續辦。

(時報資訊)