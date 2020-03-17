義大利為遏止新冠肺炎，從10日開始全國封城，至今已一個星期，似乎稍微看到成效，義大利民事保護部門負責人、新冠病毒緊急委員會專員博雷利(Angelo Borrelli)說，新增感染人數增幅有下降趨勢，他相信疫情拐點可能正在到來。

路透社報導，博雷利在16日的每日疫情通報中說，義大利的新冠肺炎死亡人數上升至2,158，與昨天記錄的1,809相比，增加了349人。確診的感染的人數也在增加，全國染病人數為27,980人，比昨天的24,747人增加了2470例，增長幅度13％。

雖然如此，但是博雷利說，這是自2月21日疫情爆，增長幅度最低的數字，所以他認為，大利的疫期已有減緩的趨勢，預計未來幾天這一趨勢會更加明顯，拐點可能正在到來。

治癒的人數總計為2749人，高於昨天的2335人。重症監護患者也有所增加，今天是1,851人，昨天為1,672人。

(中時電子報)