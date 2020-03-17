新冠肺炎疫情升溫，雖為去年回溫的商用不動產市場投下不確定性，不過，台灣防疫成績亮眼，再加上全球興起降息風潮，自用型買方有機會依照原定資產購置計畫進行，特別是工業地產及辦公室的交易，2020上半年商用不動產重返剛性需求市場。

工業地產的動能來源則是有兩個方向，第一太平戴維斯董事長黃瑞楠指出，「宅經濟發酵及廠商設廠需求」，目前台灣網購營業額僅占整體零售業7%，相較於美國與中國分別超過10%與15%，市場成長潛力龐大，帶動後勤的物流倉儲需求。

廠商設廠需求方面，雖然現階段台商仍著重在大陸工廠防疫事宜，上半年廠商評估速度放緩，但政府推動的台商回台投資行動方案已突破7000億元，其中尚未執行的額度仍有4000億元，需要在未來2年使用完畢，若部分比例用在購置廠房，預估將可為工業不動產帶來200億元以上商機；另外，新冠肺炎持續在全球各地延燒，大陸工廠雖已逐步復工，但產能不確定性風險大增，Google、微軟、蘋果等多家知名大廠也傳出要求廠商設立中國以外的生產據點，以降低出貨風險，中長期觀察，產能分散的趨勢下，科技業擴大在台設廠將為工業地產帶來新機會。

(時報資訊)