我國移工主要來源國包括印尼、泰國、越南及菲律賓今天被中央流行疫情指揮中心列為3級區域，意謂所有新進的移工都要居家檢疫14天，勞動部表示，雇主應提供居家檢疫計畫書，包括居家檢疫地點、居家檢疫計畫等，才能申請移工入國簽證。

據勞動部統計，目前全台有70萬餘名移工，包括產業移工45萬餘名、社福移工26萬餘名；即日起，印尼、越南、菲律賓及泰國等移工來源國疫情建議等級提升為3級，入境者依規定需要居家檢疫14天（給薪嗎，如果有症狀的話怎麼辦），不得外出工作。

勞動部推出「鼓勵移工期滿續聘、國內承接、暫不返國」等措施，並增定「入境移工居家檢疫計畫書」，包括鼓勵雇主優先期滿續聘、繼續留用同一移工；若有用人需求的雇主，也鼓勵在國內承接在台移工，而工作年限達上限的移工，則可向勞動部申請延長每次3個月。

至於近期移工來源國有國慶等重大慶典，針對在台工作的移工，若是有休假返國計畫，勞動部鼓勵雇主與移工協商，在防疫期間暫時不要返國休假，避免重新入國馬上面臨居家檢疫的狀況，若移工配合防疫措施，延後或取消返國休假，勞動部將針對移工取消機票等捐失，提供必要的補償。

為確保移工入境時能落實居家檢疫14天，包括訂定「入境移工居家檢疫計畫書」，雇主申請許可、申請入國簽證及辦理機場接機服務時，應提報計畫書，確保雇主引進移工時有能力理居家檢疫，並要求移工全面強制接機，協助翻譯及辦理相關手續，並確保不會搭乘大眾運輸工具前往雇主處所。

(中時 )