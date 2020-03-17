吉爾吉斯副總理奧穆爾別科娃當地時間17日表示，由於新冠肺炎疫情的威脅，實施臨時外國人入境禁令，除吉爾吉斯斯坦公民以外，其他所有國家公民均禁止進入吉國境內。

奧穆爾別科娃表示，很多國家已經採取此類措施抵禦病毒，但該禁令不會影響貨運。

截至目前，吉爾吉斯坦境內尚未發現一例新冠肺炎確診病例，421人正在接受醫學隔離。

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(旺報 )