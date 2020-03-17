美國財政部於當地時間16日發布數據顯示，中國2020年1月增持美國國債87億美元，持債規模升至1.0786兆美元，為2019年6月以來首次增持美債。日本當月大幅增持568億美元，持倉規模增至1.2117兆美元，連續第八個月成為美債最大海外持有人。

澎湃新聞統計，這是自去年6月以來，中國首次增持美債。中國於2019年12月減持193億美元，持倉規模降至1.0699兆美元，為美國第二大債權國。2019年1月、2月、6月，中國分別小幅增持美債31億美元、42億美元和23億美元，在3月、4月、5月、7月、8月、9月、10月、11月分別減持美債104億美元、75億美元、28億美元、22億美元、68億美元、11億美元、8億美元和124億美元。

從2019年5月開始，日本開始增持美國國債。特別是在當年8月，日本增持了439億美元的美國國債，持倉額升至11,747億美元，為2015年10月以來新高。當年5月、6月、7月，日本分別增持美債370億美元、219億美元、79億美元，並在6月超過中國成為美國第一大債權國，2019年9月和11月日本分別減持289億美元和72億美元，但仍為美國第一大債權國。

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