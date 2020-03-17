48歲港星黎姿90年代橫跨影視歌三棲，台灣觀眾最熟悉的角色就是《古惑仔》系列的「小結巴」，無論演技和美貌都受矚目，但她卻在當紅之際宣布退出演藝圈，並宣布嫁給富商馬廷強，讓人大為吃驚，原來她一生重大決定都是為家人。
演藝千金卻家道中落 從當童工賺錢養家
黎姿出身演藝世家，爺爺是「電影之父」黎民偉，奶奶為香港第一代電影明星林楚楚，還有2個姑姑黎宣、黎灼灼也都是演員，但祖母過世後即家道中落。黎姿爸爸因腦膜炎，視力聽力不好，只能在健身館打雜，全家多靠媽媽開小貨車勉強維持生計，因不忍看媽媽工作家裡兩頭燒，黎姿代母職，在家照顧小4歲的弟弟，偶爾也以童工身分演舞台劇貼補家用。
直到黎姿14歲那年，她去健身館探班爸爸，剛好被來健身的歌星許冠傑發掘，介紹到經紀公司試鏡，才有機會演出人生第一部電影《開心鬼放暑假》，被主角兼經紀公司老闆黃百鳴注意到，電影一拍完，黎姿就和黃百鳴簽約，正式開啟她的演藝生涯。
黎姿踏入演藝圈的理由之一，也是想幫忙爸媽分擔家計，後來為了演戲中斷學業，曾被問到是否為了供弟弟讀書才犧牲自己？黎姿反而說是自己沒有念書天賦，直誇弟弟很爭氣，也說：「他念書很棒，我把希望都寄託在他身上，他比我聰明，讀書機會給他會更好。」，弟弟黎嬰也不負所望，唸完醫學院成為醫生，後來還開了醫美公司。
供弟唸書犧牲自己 爆紅卻退出演藝圈閃婚
除了《古惑仔》系列讓黎姿爆紅，她在《倚天屠龍記》演出趙敏也被視為經典，2004年又以《金枝慾孽》拿下視后，成為TVB當家花旦，可說是她演藝事業的高峰期。沒想到3年後，弟弟發生嚴重車禍，一度命危，當時黎姿每天不管幾點拍完戲，都會趕到醫院照顧昏迷的弟弟，隔年拍完電視劇《珠光寶氣》後，她就以專心照顧弟弟為由，宣布退出演藝圈，並接手弟弟的醫美事業。
在退出演藝圈的同年，黎姿也宣布嫁給大她15歲、有「殘疾富商」之稱的馬廷強，兩人2003年曾被拍到同遊倫敦，傳出男方已默默追求許久，而在黎姿弟弟發生意外，全家人陷入愁雲慘霧時，馬廷強一直陪在黎姿身旁分擔辛勞，甚至對她說：「不要做（演戲）了，我會照顧你一輩子。」讓黎姿相當感動，決定和他共度一生。
從當家花旦變百億CEO 黎姿人生路坎坷卻精彩
黎姿婚後全面息影，生下3個女兒，雖然當了貴婦但生活相當低調，在老公的支持下，她也把弟弟的醫美事業經營得越來越好，更在2017年初宣布公司正式掛牌上市，搖身變成身家百億的女富豪，並將自己改名為「黎珈而」。
至於新名的意義，當時外界猜測是想求子取「加兒」的音，黎姿就透露其實是因為原名在公共場合時常受到關注，讓她很尷尬，加上自己退出娛樂圈、回歸家庭，老公希望她改低調一點的名字。
在家庭事業都成功的狀況下，讓黎姿最掛心的就屬車禍半癱的弟弟黎嬰了，所幸他近年狀態漸漸好轉，2017年，黎姿曾PO出兩人合照，宣布弟弟可以自己站起來了，讓她相當感動，並感性說：「他的堅毅精神是令我不斷進步的動力，我會繼續奮鬥下去。」正能量發文可見姊弟間好感情，網友看了也感動，覺得女神這10多年的辛苦付出終於有了代價。
(中時電子報)
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