「高年級」退休後再就業困難重重，5月1日《中高齡者及高齡者就業促進法》將上路，鼓勵企業雇用已達退休條件者。中高齡原住民阿美退休後，重返職場，高市勞工局也帶頭錄用擔任就業扶助台就服員，盼達到拋磚引玉效果。

57歲布農族原住民阿美，父親及丈夫都是牧師，她年輕時就憑藉熱血擔任世界展望會擔任社工員，在部落奉獻27年光陰，今年1月榮退，但難忘助人的快樂，本來打算到區公所報名志工，輾轉得知就服員職缺，在家人鼓勵下報名甄審，獲得聘用。

訓練就業中心主任楊茹憶表示，阿美成功證明退休並非職涯終點，雖然她在打字測驗中速度稍稍落後，但憑藉27年服務經驗，加上原住民、中高齡者身分，更能感同身受這些族群就業時可能面臨的困境。

楊茹憶也鼓勵「高年級生」朋友勇敢追夢，不要被年齡限制自我，期待未來有更多的伙伴及企業共同來破除年齡藩籬，建構青銀共事的友善職場環境。

訓練就業中心轄下有6個就業服務站、28個就業服務台，依據轄區產業及人口特性提供適性服務，其中位在區公所內的那瑪夏就服台就成為服務當地原鄉朋友求職，廠商徵才時方便的好鄰居，讓鄉親不必舟車勞頓可就近獲得專屬服務。

(中時 )