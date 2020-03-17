隨著新冠肺炎疫情持續延燒，稍早中央流行疫情指揮中心召開記者會表示，一次將20國及美國3州旅遊疫情建議提升至第三級警告，而航空業更是受到重大波及，有專家警告，若不採取「聯合行動」，大多數航空業者可能撐不到五月份。

根據航空業智庫「亞太航空中心」（CAPA Centre for Aviation）的警告，「目前航空業的萎縮方式是前所未見的，而且看不到何時能夠回復正常！」若政府與航空業不聯合起來採取行動，可能在五月底時多數航空公司將會破產。

這影響相當明顯，我國航空業紛紛採取減薪、放無薪假等手段來維持現金流量，不過在航班逐漸減少、出國人數驟減的情況下，一定會持續虧損，像國泰航空在減少9成運能的情況下，二月已經損失逾20億港幣（約新台幣80億元）。

就連全美3大航空公司之一的聯合航空（UnitedAirlines），都已經將高層主管減薪50%，並且預估，本月營收將比去年同期減少15億美元，4、5月時運量也將減半，運量持續下降的狀況可能會持續到夏天。

而擁有3家航空公司的國際航空集團（InternationalAirlines Group）也在今（17）日表示，將會開始凍結非必要支出並且限制員工工時、暫停顧約等，而他們的估計更加悲觀，在4、5月的運量將會減少75%，且部分航班會直接停飛。

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(中時電子報)