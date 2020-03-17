新聞工作者肩負報導武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情的使命，自身也得對抗病毒。美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）就傳出6人中鏢，包括駐義大利記者在內。

美聯社報導，CBS紐約辦公室共有5名員工感染武漢肺炎，多數記者因此接獲遠離辦公室的指令。

CBS新聞網總裁齊林斯基（Susan Zirinsky）在給員工的備忘錄表示：「除非被特別要求進辦公室，否則所有人都遠端工作。」

美國廣播公司新聞網（ABC News）今天也說，公司的西雅圖疫情報導團隊有一名記者被驗出對病毒呈陽性反應。這名記者在ABC新聞網的洛杉磯分社上班，自上週起即遭隔離，但他僅出現輕微症狀。

ABC新聞網指出，公司已要求整個西雅圖報導團隊員工待在家，同時關閉洛杉磯分社以進行徹底消毒。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）節目「今日秀第3小時」（3rd Hour of TODAY）一名員工也被驗出陽性反應，讓主播麥爾文（Craig Melvin）、羅克（Al Roker）及其他接觸過這名患者的人士，都被要求在家隔離。

「今日秀」上午7時節目的主播賈斯禮（Savannah Guthrie）與柯特柏（Hoda Kotb）到班後保持距離。今天節目開播時，兩人座位相隔數英尺遠，她們說自己是在樹立榜樣，遵守保持人際距離的防疫方針。

這種微妙趨勢已席捲電視圈，福斯新聞頻道（Fox News Channel）節目Outnumbered的白色沙發上，通常會坐著4女1男，今天沙發上只剩2人，其他3名來賓則待在不同的攝影棚。

(中央社)