澳洲染疫音樂家 接觸者全陰性 16:242020/03/17 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澳洲染疫音樂家，接觸者全陰性。圖為確診罹新冠肺炎的澳洲音樂家布萊特狄恩（Brett Dean）。(圖/翻攝自intermusica網站) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲一名音樂家日前來台演出，並在離開台灣後，於境外確診新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前已完成所有接觸者的採檢，所有人的採檢結果均為陰性。因音樂家是在3月4日出境，目前已經接近觀察期3月17日，推估已經沒有對台灣的影響。 (中時 ) #澳洲音樂家 #接觸者 #陰性 #台灣 #採檢 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 提升篩檢量 各縣市增設採檢院所 04:092020/03/13 焦點新聞 國內新冠病毒採檢量能 日增200件 04:102020/03/13 社會新聞 好消息！第二批武漢包機361人 一採全數陰性 12:582020/03/13 生活 擴大外籍旅客採檢 箭在弦上 04:102020/03/15 生活新聞 今爆增6例境外移入確診 大多是出遊染疫 創單日最高紀錄 13:022020/03/15 生活 一口氣多8例！曾赴義、西、德、奧等國 17:532020/03/16 生活 外國人自旅遊疫情第1 、2級警示國家來台 有症狀者要自己負擔至少3000元採檢費 17:162020/03/16 生活 國內新增8確診個案 均在國外被感染 17:302020/03/16 生活 確診個案再創新高 國內新增10人 15:162020/03/17 生活 數量繼續爆增！新冠肺炎今再多10例確診 15:372020/03/17 生活 生活熱門新聞 下波鋒面連雨3天！氣象局曝雨最大時間 - 生活 揪團遊歐遭肉搜 里長哽咽：有人叫我去死 - 生活 北市高中生確診班級停課 家長狂問要上課嗎？校方回應了 - 生活 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 高中生遊希臘1個多月返台確診 網瘋狂肉搜 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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