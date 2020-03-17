澳洲一名音樂家日前來台演出，並在離開台灣後，於境外確診新冠肺炎。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前已完成所有接觸者的採檢，所有人的採檢結果均為陰性。因音樂家是在3月4日出境，目前已經接近觀察期3月17日，推估已經沒有對台灣的影響。

(中時 )