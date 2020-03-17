108學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開一級決賽將於本周末於台北小巨蛋進行，因為新冠肺炎疫情，仍舊不開放球迷進場觀賽，歡迎球迷透過電視或網路為球員加油，先透過女子組4強分析了解一下戰力。

世新女籃在羅家姊妹羅培甄、羅培儀加入後戰力加分，108學年預賽繳出11連勝佳績，進入6強複賽也以4勝1敗位居4強決賽頭號種子，且連3季晉級4強，本季至今只在複賽7分飲恨佛光大學吞下唯一一敗，雙方準決賽再度狹路相逢，從佛光轉戰世新的羅家姊妹再次對決待過的學校，仍是其中一個話題。

世新大三禁區好手林蝶，本季是最後一年打大專聯賽，之後要挑戰WSBL台元女籃，她和後衛陳育緹高中時期曾幫滬江高中兩度收下季軍，UBA前兩季分別獲得季軍、亞軍，希望可以在UBA最後一季用冠軍畫下美好句點。

世新教練何正峰本季也讓蘇嘉嫻轉打控衛，羅培儀替補與陳育緹搭「雙衛」成為世新女籃本季另一亮點，禁區好手吳孟蕎、許玟瑄、大一菜鳥楊淑琄，可發揮多少板凳深度，都是世新女籃尋求隊史UBA首冠的變數，且如同女教練王宣雲所言，上季球隊已拿第二，本季唯一進步空間，就是冠軍。

(中時 )