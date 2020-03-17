儘管台灣受新冠肺炎疫情影響程度相對穩定，但國人對於群聚感染的擔憂，也反映在傳統市場的人潮上。綜合多家攤商的看法，疫情爆發後，人潮大減約5成，很多貨進不來，也賣不出去，現在很多攤商都撐不下去。

記者17日走訪了台北市松山區一處傳統市場，現場林姓菜販表示，疫情爆發後，人潮掉了一半，以前一種菜要進30至40斤，現在5斤都賣不完，只能便宜賣，先前香菜一把40元（新台幣，下同），現在降到10元。

林姓攤商還說，「現在餐廳營業狀況不佳，買的菜就少；另外，照理說，疫情期間大家自己煮菜，買菜人應該要增加，但現在人都透過Uber Eats叫餐，讓傳統市場經營更困難」。

另一位攤商則表示，現在人潮減少了有5成，大家都不出門，已經兩天都沒什麼生意上門；現在一條澎湖絲瓜20元，3條50元都沒人買，一斤芭樂30元，2斤50元，也是從鮮綠放到出現過熟，只能自己吃或送人。

除了傳統市場，以成衣批發聞名五分埔市場也受到疫情重創。一位攤商李先生指出，以往每個星期一是五分埔最忙的時候，工廠會有新貨來，下游賣家會來這邊批貨，現在人流直接砍半，至於營業額下滑的幅度就要視各家狀況而定。

他進一步表示，現在對店家最大的影響就是工廠停工的問題，很多貨源從大陸和韓國來，工廠一停工，這裡的商家就沒貨，現在看起來貨很多，但很多下游賣家來批貨會少了某些尺碼，另外，運費變貴，店家的成本也跟著增加。

而專賣兒童服飾的余小姐則表示，店家受到的衝擊可以說方方面面，首先，如果店家要爭取客流，就要有獨家樣式，而獨家樣式半年前就送工廠打版且成本較高，結果現在沒人買而賣不出去；其次，即使有貨進來，但下游賣家怕屯貨就減少購買量；第三，疫情到現在，運費就漲了三次，店家成本上升但是房租還是要交，壓力增大；第四，很多家長因疫情被裁員，更不要說幫小朋友買衣服，「因為疫情倒了很多店家」。

余小姐無奈表示，當然希望政府幫忙，政府也很努力，但能幫到什麼程度，這又是另外一個問題，業者只能自己想辦法。

(旺報 )