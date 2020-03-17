高市前市長陳菊攝影官吳建鴻侵入韓國瑜市長辦公室行竊一案，17日下午高雄地院首度開庭審理。吳男當庭辯稱4次入侵行竊偷什麼「全忘了」，法官則播放監視器畫面打臉並痛斥「不要想用認罪來換緩刑！」。

50歲的吳男曾為高市府工務局養工處秘書室技工，曾轉任前市長陳菊的攝影官，因此持有市府四維行政中心市長室鑰匙，可自行進出。

據檢方調查，吳男於2018、2019年間4度利用深夜潛入高雄市政府四維行政中心市長室行竊。2019年2月1日晚間吳男第5次侵入被市長秘書發現，報警送辦。吳男事後交出紅包袋、花燈、帽子、春聯、年曆、及文具小物共136樣物品，坦承犯行。

吳男律師強調，吳男偷竊小物只是為了要分送親朋好友做紀念，價值不高。加上吳男坦承犯行、態度良好，希望法官予以緩刑或減刑。

但法官質疑吳男沒有交出全數偷竊物品，還對4次侵入分別偷了什麼一概稱「記不得了」，吳男則強調除了分送出去的物品，其餘全數繳回。

對此，法官當庭調出2019年1月6日晚間6時55分、吳男第3次侵入市長室的監視器畫面，畫面顯示吳男背著斜背包潛入，10分鐘後右手持兩本書本狀物品離開。

吳男對此一開始稱「是行事曆，送給親友了」，後又改稱「還有拿其他東西，但收在紙袋裡」，但法官勘驗畫面發現，吳男當時根本沒有拿紙袋，認為吳男說法不老實。

「你才偷4次欸！怎麼會記不得？」法官強調，竊盜罪偷竊物品價值、次數是量刑關鍵，吳男休想輕易認罪來換取緩刑。若吳男提不出行竊詳細事實，將難以量刑或沒收，後續將交給審查庭決定。

(中時 )