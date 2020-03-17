基隆市長林右昌呼籲民眾戴口罩，配合政府各項防疫措施。（許家寧攝）

新冠肺炎境外移入病例遽增，就連無疫情的基隆日前也傳有社區民眾確診「中鏢」，市長林右昌派員觀摩新北市大規模社區感染防疫演習，17日宣布召集衛生局及消防局組成工作小組，10天內將想定社區感染演練計畫腳本，預計4月展開實地練兵。

新冠肺炎疫情嚴峻，林右昌今特意將市務會議記者會轉移至較空曠的市府貴賓室舉行，他指出，副市長林永發率隊觀摩新北市「新冠肺炎社區感染大規模防疫演習」並提出專案報告後，他便指示召集相關單位組成核心工作小組因應。

林右昌說，由衛生局及消防局召集警察局、民政處、社會處及各區公所，參考桃園市、雙北市籌畫社區感染演練計畫，月底至4月初邀集區公所及所有里長、大型社區管委會一起參與、演練，建構起社區安全防護網。

林右昌提醒衛生局想定的情況要務實，對於疫情造成基隆郵輪與觀光產業嚴重衝擊，他說，這是全球郵輪產業的共同問題，基隆港不是唯一個案，等到疫情告一段落之後，再一起集思廣益，尋找振興產業方法，恢復民眾搭乘郵輪信心。

林右昌認為，疫情總會過去，只是時間長短。現在全世界政府都在努力抗疫，台灣能把防疫工作堅持到現在，努力維持國內疫情相對穩定，相信一定會有好的成果，他強調近來的案例都是境外移入，呼籲市民一起配合防疫措施，堅守你我健康防線。

(中時 )