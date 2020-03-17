為響應政府呼籲民眾分流掃墓，全聯福利中心17日宣布，將於3月20日起首度祭出清明檔期優惠促銷活動，無論是祭拜所需的生鮮蔬果，或各式餅乾、飲料、罐頭等，甚至包括清潔袋、防蚊液、保鮮袋等掃墓周邊商品，都有指定商品全聯價8折起優惠；同時，門市還推出「清明專區」，要讓消費者到全聯一站備齊！

全聯表示，距離清明節大約還有兩周時間，但為鼓勵消費者防範疫情、分流掃墓，提早做好祭祀準備，全聯今年特別規畫清明檔期活動，將於3月20日到4月9日期間推出生活誌指定商品全聯價8折起，還有多款商品買一送一。

另外，全聯門市也特別成立「清明專區」集結相關祭祀商品販售，部分門市還會因應區域特性，將顧客喜愛的蘋果、橘子包裝成水果盤，或是成立潤餅專區，陳列白、紅蘿蔔、高麗菜、白糖等配料。

全聯統計發現，拜拜熱銷品類以零食飲料為主，其次是水果、熟食，而零食類商品近年來又以鹹零食最受青睞，另外，大包裝零食則因澎派規格，以及分享的特性，也成為不少消費者購買首選。除了休閒零食組合包，還有礦泉水、米酒、舒跑、台灣金牌啤酒等都很熱銷。

此外，一年一度兒童節也即將到來，全聯也推出各式糖果、巧克力等零食，其中有可愛肖像包裝類，如「哆啦A夢果凍桶」、「不二家麵包超人代可可脂巧克力棒」等，還有療癒QQ軟糖如「5D造型軟糖（積木升級版／機器人）」、「一語堂酸扁帶軟糖（水果四色／可樂）」等商品，還有第2件5折起優惠。

(工商 )