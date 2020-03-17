國際投行高盛17日發布最新報告，將其對中國第一季及全年的經濟增速預估從此前的年增2.5％和年增5.5％，調降至年減9％和年增3％。

高盛報告稱，官方1～2月經濟運行數據以及3月至今的高頻指標表明，第一季實際GDP增長的報告要比其先前預測的要弱得多（年化率為6％，或年增2.5％）。根據高頻跟蹤和行業水平分析，高盛預計第一季實際GDP較去年同期衰退9％。

高盛將其對2020年中國實際GDP同比增速的預測自年增5.5％下調至3％，上半年疲弱的經濟活動水平顯然使年度增長目標（據報導約為6％），大規模紓困措施將推高下半年增速。

報告指，「儘管更有力的政策支持可能推高增速，但如果在未來幾個月內無法在全球範圍內控制大流行，復甦或許會進一步延遲。」

報告指出，外需疲軟限制了第二季的復甦，由於冠狀病毒最近在其他國家迅速傳播，預計第二季中國以外經濟體的增速將明顯放緩；而在這種全球經濟疲軟的背景下，中國經濟活動的復甦也可能受限。因此預計第三季之前，實際GDP都不會恢復到肺炎爆發前的增長趨勢。

新冠肺炎疫情令本逐步穩定的中國經濟受到重創，最新公佈的1～2月工業、消費和投資數據均超預期跌至歷史新低。分析人士普遍預計，隨著國內疫情形勢好轉、企業復工復產節奏漸入正軌，以及一系列政策對沖的逐步發力，3月經濟數據將有所改善，但疫情在全球快速蔓延可能會帶來二次沖擊，第一季中國經濟大概率負增長。

(工商 )