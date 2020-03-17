知名樂評小樹的網路節目《留級玩家》，邀請金曲獎與金音獎常客黃子軒及血肉果汁機GIGO，到節目中分享母語音樂創作，防疫期間他們鼓勵創作者報名「臺灣原創流行音樂大獎」拿獎金。

臺灣原創流行音樂大獎的優秀得獎者黃子軒於100年、102年、106年、108年皆獲得佳績，更曾2次獲得金曲獎最佳客語專輯獎肯定，臺灣知名粗殘重金屬團「血肉果汁機」於107年初次報名即抱回首獎及現場表演獎，更於金音創作獎及金曲獎獲得殊榮。

兩人表示，回歸創作理念，能讓更多人聽見音樂作品才是首要目標，至於得不得獎一切平常心看待。對於得獎獎金怎麼使用？黃子軒笑說：「朋友要慎選不然首獎獎金當天晚上就吃完了，還是要留下來製作專輯。」GIGO則表示：「當年的獎金30萬用在舉辦專場「建宮蓋廟」，回饋給樂迷。」

近期因疫情關係工作受影響，黃子軒鼓勵大家藉此機會多在家裡創作，「獎金很高超過200萬，對於演出損失也是大補帖」。近期包括團員變動、活動延期，血肉果汁機GIGO也說一切以防疫優先，「血肉果汁機會一直往下走，新的成員也都到位，準備好之後就會跟樂迷們見面，請大家別擔心」。預計上半年會先推出新單曲，新專輯也在準備中。

由文化部影視及流行音樂產業局、原住民族委員會及客家委員會共同主辦的109年「臺灣原創流行音樂大獎」，自即日起至3月31日止受理報名，分為河洛語組、客語組及原住民族語組，首獎高達30萬、錄製專屬MV及得獎合輯發行，歡迎創作者踴躍參賽。詳情請上文化部影視及流行音樂產業局網站查詢。

(中時 )