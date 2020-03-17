黃金博物館將館內受歡迎的展示內容開發成小型模組，歡迎各級學校來借用。（黃金博物館提供／吳康瑋新北傳真）

黃金博物館推出行動博物館出借服務，讓防疫期間無法到博物館進行校外教學的老師同學體驗。（黃金博物館提供／吳康瑋新北傳真）

黃金博物館推出行動博物館出借服務，讓防疫期間無法到博物館進行校外教學的老師同學體驗。（黃金博物館提供／吳康瑋新北傳真）

新北市立黃金博物館位處風景優美的水金九地區，並保存了臺灣的金銅礦業發展歷史，一直以來是各級學校戶外教學及畢業旅行的好選擇，黃金博物館於17日指出，為了不讓孩子的教育受到疫情影響，推出「行動模組」出借服務，讓同學們在學校也能盡情地欣賞到詳盡的微型展覽。

為了讓博物館的資源主動走出去，館長王錦華指出，館方將受歡迎的展示內容開發成小型模組，共計有「遇見黃金山城」、「礦山的生活」、「金屬工藝行動模組」、「上學趣」、「礦山很科學」及「礦山尋金大冒險」等6個行動模組，不同主題類型的模組在學校、醫院、企業、機場或市集等等場地巡迴展出，每一次出動都帶給不同年齡、族群的參觀民眾驚喜，深受大小朋友的喜愛。

王錦華表示，因應疫情，各級學校都暫緩了校外教學活動，因此黃金博物館特別以行動博物館出借服務，開放讓各級學校借用博物館的資源，免費將博物館搬回教室，讓藝文教育更貼近同學及民眾的生活，他強調，館方在出借前後，都會仔細將模組消毒，請民眾安心使用，而相關借用方法，請洽黃金博物館官網。

針對博物館的線上資源，王錦華表示，行動博物館模組也可以搭配新北市國教輔導團的「線上教案」，透過內容的引導及影片教學，讓大小朋友可以在班級或家裡進行簡單的實驗，更了解礦山的科學奧秘，還有歷年的研究出版、館內的典藏，也都能在博物館官網上欣賞，讓學習不打烊。

(中時 )