清明連假是否將成為防疫破口？內政部今在中央流行疫情指揮中心表示，為防止疫情擴散，今年鼓勵民眾分流掃墓，其中桃園葉姓的萬人祭祖活動，已協調為五大房各派經理人代表，另外鄭成功祭典過去也是海內外子孫，幾千人共襄盛舉，這次則改為代表人出席，規模縮小至30人，並改採直播方式執行。

(中時 )