清明連假是否將成防疫破口？指揮中心鼓勵分流掃墓 16:342020/03/17 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 清明連假是否將成為防疫破口？內政部鼓勵民眾分流掃墓。（資料照/馮惠宜攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 清明連假是否將成為防疫破口？內政部今在中央流行疫情指揮中心表示，為防止疫情擴散，今年鼓勵民眾分流掃墓，其中桃園葉姓的萬人祭祖活動，已協調為五大房各派經理人代表，另外鄭成功祭典過去也是海內外子孫，幾千人共襄盛舉，這次則改為代表人出席，規模縮小至30人，並改採直播方式執行。 (中時 ) #清明連假 #防疫破口 #掃墓 #分流 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 旅館公會疾呼 落實旅、疫分流 04:102020/03/13 投資理財 彰化30醫院上千診所 禁探病 04:102020/03/13 地方新聞 辦電競被罷韓團體質疑防疫破口 高巿府：不能因噎廢食 08:402020/03/13 政治 承啟AI伺服器事業 將成支撐動能 09:332020/03/13 財經 北京老外裝不懂中文 成防疫破口 04:092020/03/14 焦點新聞 專家憂 國境成防疫破口 04:102020/03/14 生活新聞 殺到一晚2020！台北喜來登開搶清明連假住房 14:132020/03/15 生活 美傑仕盃網球賽 鄒族小將成明日之星 16:382020/03/16 體育 民有市場無口罩 市議員鄭功進：恐成防疫破口 13:252020/03/17 生活 憂營養午餐成防疫破口 基市府發校廚每人2片布口罩 14:212020/03/17 生活 生活熱門新聞 下波鋒面連雨3天！氣象局曝雨最大時間 - 生活 揪團遊歐遭肉搜 里長哽咽：有人叫我去死 - 生活 北市高中生確診班級停課 家長狂問要上課嗎？校方回應了 - 生活 高中生遊希臘1個多月返台確診 網瘋狂肉搜 - 生活 南部國立大學爆疑似確診 網肉搜後腿軟了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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