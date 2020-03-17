新冠病毒持續肆虐全球，中國有一項在恆河猴的眼結膜接種新冠病毒的研究，結果證實新冠病毒可通過眼結膜感染，意味著尤其是臨床醫師，若和病人接觸或到人多的地方時，應該提高對眼睛的防護，定期洗手、佩戴防護眼鏡。

根據檢測結果，病毒經由眼結膜進入體內的感染路徑和經由呼吸道不同，是相對獨立的傳播途徑。研究人員根據檢測結果解剖推測，攜帶新冠病毒的眼淚及其他眼部分泌物，主要經由鼻淚管進入呼吸道，或被吞嚥後進入消化系統。

根據陸媒報導，中國醫學科學院醫學實驗動物研究所秦川團隊發現，恆河猴可通過眼結膜途徑感染新冠病毒。研究人員在3隻健康的雄性恒河猴中隨機選取2隻，並在其眼部接種新冠病毒溶液，另一隻則在氣管接種作為對照。接種後連續7天，研究人員觀察3隻恒河猴的臨床症狀，並在接種當天及接種後的1、3、5、7天後，分別採集其眼部、口鼻腔、咽喉及消化道的分泌物樣本，接種後第7天對氣管接種及其中一隻結膜接種的恆河猴進行臨床解剖，互相比對。

接種後第1天，研究人員能在眼結膜感染恆河猴的結膜拭子中檢測到病毒載量，但隨後就無法再在結膜中檢測到病毒。研究團隊認為，這代表接種的新冠病毒，會從結膜轉移到呼吸道和其他組織。接種後的1到7天，3隻恆河猴的鼻咽喉分泌物都檢測出病毒。

7天後的解剖顯示，結膜接種的恆河猴體內病毒主要分布在眼球、鼻淚管及口鼻腔內，左肺下葉、鼠蹊部、胃部、十二指腸及盲腸等也有。氣管接種猴體內病毒則集中在肺部，鼻腔、氣管、肺淋巴結，且病毒濃度比眼結膜接種猴明顯更高。

根據《中時電子報》報導，浙江大學醫學院附屬第一院副院長、眼科學科領導人沈曄教授指出，呼吸道可能不是新冠病毒傳播的唯一途徑，因此醫護人員檢查可疑病例時，除了戴口罩還須佩戴護目鏡，多一層保障。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)