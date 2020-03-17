3歲陳小弟弟帶弟弟出門逛到迷路，熱心民眾PO臉書尋人。（翻攝自臉書社團我是太平人）

家住台中太平區三歲的陳姓小弟弟，17日上午趁上夜班的爸爸回家睡覺，媽媽出門上班，帶著1歲半的弟弟出門逛超商，經超商店員發現報警，巧得是當警察沿途幫小兄弟尋找回家的路時，巧遇正要探視男童的阿公，這才結束這對小兄弟的奇幻旅程。

陳小弟上午7點偷偷帶剛學步才會走路的弟弟出門，兩天疑似迷路，就在中山路二段一家超商逗留，超商店員發現他們身旁沒大人，機警報警，轄區太平警分局新平派出所警員將兩人帶回派出所安置。

由於小朋友太小無法說明身分及住處，員警在安置好兩人後，即再到附近查訪，很巧的是，正當警方四處查訪时，剛好碰到小兄弟的阿公來看他們，才意外發現是自己孫子走失。

這才知道小兄弟爸爸上夜班回家補眠，媽媽從事服務業已出門工作，兩人疑似就在爸爸睡著下偷溜出門，事後爸爸在10點多到派出所將兩人領回家，也感謝警察協助，讓兩兄弟平平安安找到家人。

(中時 )