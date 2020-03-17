在境外感染新冠肺炎回國的案例激增，政府已禁止高中以下師生在本學期出國，教育部高教司長朱俊彰今天進一步宣布，大專院校自18日起至本學期結束日止，應避免教職員工生非必要或非急迫之出國，並須加強自境外返國教職員工生之清查及健康管理措施。

中央流行疫情指揮中心在16日宣布，高級中等 以下學校停止師生出國，如有特殊必要出國者可以專案申請，並且加強回國後管理措施。這引起外界質疑，什麼是「特殊必要 」？為何大專院校師生可以排除在外？

教育部國教署長彭富源表示，所謂「特殊必要」，舉例來說，師生代表各縣市政府或國家到國外參加競賽，就可以經由各縣市教育局核准後出國。

教育部高教司長朱俊彰則說，已在3月13日通函大專院校，減少或暫緩各類師生出國研習交流活動；今日則進一步宣布，大專院校從18日起到本學期結束，應避免教職員工生非必要的或非急迫性出國。

教育部表示，大專校院務必審慎評估教職員工出國之必要性及急迫性，並依以下原則辦理：各大專校院教職員出 國，屬「國際旅遊疫情建議等級」第三級警告者，應先採取替代措施，於疫情管制期間過後再行前往；屬第二級警示或第一級注意者，校長應審慎從嚴審核，屬非必要或非急迫之出國案，應不予同意，已核准之出國案件，亦應重新審核。

教育部也指出，大專校院除暫緩各類學生出國研習及交流活動外，也須積極勸導學生停止國外旅遊；另應提醒自境外返國學生，於入境時應誠實申報其旅遊史，並主動告知學校，以利安排健康管理措施，如因隱匿而造成校園防疫破口，將依校內獎 懲規定追究其責任。

(中時 )