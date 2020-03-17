藝人謝和弦日前才與女友莉婭到花蓮東大門夜市觀光與人起口角後，謝和弦另因案件在17日下午在女友莉婭陪同下到台北地檢署出庭時，遇到媒體詢問時，發飆高聲回答「不知道」，並嗆聲記者「會被種族歧視，是因為你沒有禮貌」。

媒體見到謝和弦追問：「今天什麼事情過來？」謝回應「BYEBYE」，突然指著牆上掛畫，高叫說「有沒有看到這邊有個國旗？」莉婭則在旁安撫說「好了啦！」謝隨後唱了五月天的「溫柔」，「不知道、不明瞭、不想要，為什麼我的心，明明是想靠近…」

謝離開地檢署時，還問法警：「可以走了嗎？」拿起法警的耳溫槍說：「有沒有看到這邊有耳溫槍？」又突然大叫「尊重國法、尊重家規，你會被種族歧視，是因為你沒有禮貌…」然後與莉婭牽手離開。

謝和弦和女友莉婭本月12日晚間到花蓮東大門夜市觀光，疑似與人起口角，最後還撂話「我不會再來花蓮了」，民眾也回嗆，隨後謝男2人則到警局做筆錄。

謝和弦屢爆爭議事件，他因被懷疑吸食大麻被警方查獲外，另在媒體大門噴漆被逮，近日新冠肺炎疫情升溫，謝男上個月在臉書、IG散布「大麻可殺死新冠肺炎病毒」假訊息，分別遭調查局、刑事局約談到案，訊後分依《傳染病防治法》、《社維法》送辦。

謝男到案供稱，他是接獲國外友人傳送該訊息，未經求證即散布照片，謝男分遭調查局、刑事局依《傳染病防治法》函送新北地檢署偵辦；《社維法》部分移請新北地院簡易庭裁罰。

(中時 )