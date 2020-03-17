大田精密（8924）去年合併營收約39.20億元，年增4.76％，每股稅後盈餘為5.81元，大田董事會17日召開董事會，通過決議配發3.8元現金股息。

大田發言人鍾政義17日下午表示，大田17日召開董事會，會中董事會通過108年度盈餘分派案，分派現金股利，每股無償配發現金股利3.8元。

他說，大田董事會也通過108年合併財務報表案，經會計師核閱的去年全年合併營業收入約39.20億元，較107年度的37.42億元，成長4.76%。在稅後純益方面，108年度合併稅後淨利為4.86億元，較107年度合併稅後淨利的3,754萬元，暴增1,195.70%。

鍾政義表示，大田108年合併毛利率約22.52%，每股稅後盈餘為5.81元，整體而言，108年度的業績表現優於107年度。

大田表示，大田精密營運穩定，深耕江西大田，管理已有階段性成果，不僅在軟硬體都已構築長期競爭利基，體質與整體戰鬥力，獲得提升，未來成長可期。

大田指出，對於2020年業績也審慎樂觀看待，客戶對於大田精密的新品開發技術能力、與量產服務，也都具信心與高度肯定，並期待開發的創新產品能再度成功創造另一輝煌歷史。

(工商 )