民進黨立委林宜瑾今天質詢行政院長蘇貞昌時指出，我國國名翻譯是「Republic of China」，在這段期間一直被國際誤會而受到牽連，她建議改名叫「Republic of Chunghwa（中華）」，「台灣都被『踹哪』（China）帶衰，都是『踹哪』惹的禍」，蘇貞昌則回應，改國名的事情不急，但如果要改也是直接改成「Republic of Taiwan」。

林宜瑾今天質詢開場就令人錯愕，她先說要隨機點一名部長，結果找了法務部長蔡清祥上台備詢，沒想到林宜瑾只是要問蔡清祥「中國國際航空air china」跟「中華航空china airline」有什麼不同，讓蔡清祥有點尷尬。

林宜瑾接著告訴蘇貞昌，國際疫情流行期間「Republic of China」被其他國家誤解成「China」，讓國民有很多困擾，她並有獨特的英語發音說，「台灣都被『踹哪』帶衰，都是『踹哪』（China）惹的禍，還要繼續『踹哪』、『揣你死』（Chinese）下去嗎？」

蘇貞昌說他上一次擔任行政院長時，花了很多錢幫非洲友邦建設，他跟前總統陳水扁一起去非洲看，結果非洲小朋友跳舞的時候一直講「踹哪」、「踹哪」，心裡就想著「人情都做到墓仔埔裡了。」

但對於改名，蘇貞昌認為事情還是有輕重緩急，現在重點是防疫跟凝聚國力，讓世界覺得台灣很好、學習台灣經驗，讓世界覺得台灣是典範。改名沒這麼急，重點是台灣還存在嗎？只要存在得好，大家覺得當台灣人很幸福，台灣政府有在保護人民，大家覺得同舟一命，到時候叫什麼名字就會水到渠成，就算現在這麼名字有時候會造成困擾，但不是最急的事。

蘇貞昌也補充，要改也是直接改成「Republic of Taiwan（台灣）」，不用改成「Republic of Chunghwa（中華）」，林宜瑾說，大家都想改成台灣，但國內反應還是兩極，至少「中華」是目前最大公約數。蘇貞昌說，如果叫「中華」，世界各國會覺得怎麼突然跑出一個「中華」，還不如叫台灣，有一天會順順讓台灣越來越出名，現在這不是最要緊的。

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(中時 )