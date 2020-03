民進黨立委林宜瑾今天質詢行政院長蘇貞昌時指出,我國國名翻譯是「Republic of China」,在這段期間一直被國際誤會而受到牽連,她建議改名叫「Republic of Chunghwa(中華)」,「台灣都被『踹哪』(China)帶衰,都是『踹哪』惹的禍」,蘇貞昌則回應,改國名的事情不急,但如果要改也是直接改成「Republic of Taiwan」。

林宜瑾今天質詢開場就令人錯愕,她先說要隨機點一名部長,結果找了法務部長蔡清祥上台備詢,沒想到林宜瑾只是要問蔡清祥「中國國際航空air china」跟「中華航空china airline」有什麼不同,讓蔡清祥有點尷尬。

林宜瑾接著告訴蘇貞昌,國際疫情流行期間「Republic of China」被其他國家誤解成「China」,讓國民有很多困擾,她並有獨特的英語發音說,「台灣都被『踹哪』帶衰,都是『踹哪』(China)惹的禍,還要繼續『踹哪』、『揣你死』(Chinese)下去嗎?」

蘇貞昌說他上一次擔任行政院長時,花了很多錢幫非洲友邦建設,他跟前總統陳水扁一起去非洲看,結果非洲小朋友跳舞的時候一直講「踹哪」、「踹哪」,心裡就想著「人情都做到墓仔埔裡了。」

但對於改名,蘇貞昌認為事情還是有輕重緩急,現在重點是防疫跟凝聚國力,讓世界覺得台灣很好、學習台灣經驗,讓世界覺得台灣是典範。改名沒這麼急,重點是台灣還存在嗎?只要存在得好,大家覺得當台灣人很幸福,台灣政府有在保護人民,大家覺得同舟一命,到時候叫什麼名字就會水到渠成,就算現在這麼名字有時候會造成困擾,但不是最急的事。

蘇貞昌也補充,要改也是直接改成「Republic of Taiwan(台灣)」,不用改成「Republic of Chunghwa(中華)」,林宜瑾說,大家都想改成台灣,但國內反應還是兩極,至少「中華」是目前最大公約數。蘇貞昌說,如果叫「中華」,世界各國會覺得怎麼突然跑出一個「中華」,還不如叫台灣,有一天會順順讓台灣越來越出名,現在這不是最要緊的。

國名,中華民國,中國,中華, 台灣,蘇貞昌,林宜瑾

(中時 )