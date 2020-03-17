新冠肺炎疫情蔓延，造成口罩搶購潮，為了讓每個人都可以買到口罩，政府除了實施實名制外，也力拼口罩日產量達1000萬片，不過這麼大量的口罩使用過後，真的都有確實丟入垃圾桶嗎？有網友就發現，街上有許多使用過的口罩的蹤跡，而這些沾滿細菌病毒的口罩，很可能就成為「防疫漏洞」！

臉書粉絲團「熱青年」想了解廢棄口罩隨地亂丟的情況有多嚴重，因此上街做了實測。他們選擇了捷運板南線，並到捷運轉乘站附近撿口罩，結果發現有許多口罩都被丟棄在草叢堆中，或是機車停車格附近，實測結束後，一共撿了31個口罩，「我們到每個地方大概就走5到10分鐘，就撿到這麼多的口罩。」讓拍片者直呼「超誇張」！

拍片者也提醒民眾，使用過的口罩脫下後，一定要確實丟進垃圾桶，保護自己也保護環境，並呼籲盡量將不織布口罩留給醫療人員，健康民眾可以使用布口罩來延續口罩生命。

(中時電子報)