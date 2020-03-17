科普知識平台「科普一傳十」今(17)日舉辦網路直播座談，清華大學核工所所長許榮鈞在接受高中師生時提問時表示，我國核電廠早在福島核災發生前，便建置數道多重防護措施與設備，特別是高處的緊急發電機雨聲水池，而在日本災後，台灣核電廠更新增斷然處置措施，包含17公尺的強化海嘯牆與防水門，因此福島災情的情況絕對不會在台灣發生。

針對高中師生在網路直播問及我國核安，是否能阻擋海嘯威脅，許榮鈞也強調，我國核電廠在日本福島核災之後，不只設備穩健，即使廢棄電廠，也不會氫爆或輻射大量外泄，並且相關應變措施也時常演練，因此福島災情絕對不會在我國出現。

談到核安，清華大學原科中心主任葉宗洸提到，為避免9成仰賴火力發電造成的二氧化碳問題，日本與台灣都一樣使用的是獨立電網，都存在能源自主性低的問題，維持能源多樣性，對能源安全是非常有必要的。

葉宗洸以德國經驗為例來說明，當石化燃料價格飛漲，德國之所以具備廢核條件，在於其電網可與其他國家連接，可以透過購買法國的核電，台灣是否具備相同的廢核條件，值得深思。

除了核安議題，高中師生也問及核廢料如何處理，許榮鈞先說明核廢料分為兩種，包含高階與低階，使用過的燃料束為高階核廢料，至於工作人員接觸的污染物或防護衣等工具，則是低階核廢料。而高階核廢料總量極少，我國3個電廠運轉40年，總共產生2萬束，主要透過加蓋與高密度來儲存，但在核電廠除役前便已滿載，濕式儲存終究只是過渡階段。

葉宗洸則說，濕式儲存降溫到一定程度後，各國的做法就是透過乾式儲存場戶外風乾降溫，原理很單純，但選擇地點有非常多的考慮，包含地震與海嘯等自然風險，目前核一儲存場已經完成建設，但水保問題正與新北市政府討論中。

葉宗洸也提到，核一兩台反應爐2019年正式進入除役階段，但因燃料池已滿，反應爐雖沒有運作，但燃料棒卻無法取出，因此目前仍得視同電廠運轉中來進行維護。而依照程序規畫，接下來4年內，核二廠會進入除役階段，待核一廠燃料池中的燃料棒能移動到乾式儲存場做最終處置，電廠本體就可以正式進入退役程序，目標是回到原始綠地。

(旺報 )