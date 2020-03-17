鹿港警分局破獲福興鄉民宅一處職業賭場，查獲許姓負責人等13名賭客，其中3人，竟是越南籍失聯的移工。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

台灣每年約5萬名失聯移工，失去工作身分，不能領口罩、生病不敢看醫師，被視為是這波防疫的破口，鹿港警分局破獲福興鄉民宅一處職業賭場，查獲許姓負責人等13名賭客，其中3人，竟是越南籍失聯的移工，在密閉空間大賭特賭，無視疫情吃緊，渾不在乎。

鹿港警分局接獲線報福興鄉某處民宅涉嫌經營職業賭場，破門攻入執行搜索，一舉破獲許姓負責人涉嫌經營俗稱「妞妞」職業賭場，查獲13名賭客，其中5人越籍，還包含了3名失聯移工，查扣20萬賭金。

台灣防疫最大挑戰在境外移入，失聯移工隱匿在角落，也恐成疫情得˙破口，這次被查獲一票賭徒，就包含外籍和失聯的移工，龍蛇雜處在閉密空間，大玩特玩，近來在東南亞、澳門和大陸迅速走紅的「妞紐」撲克排遊戲，根本不管什麼疫情，沒人帶口罩，賭場裡渾不在乎地吆喝、口沫橫飛，撲克來也是傳來摸來。

鹿港警分局小心翼翼，查緝人員全程配戴口罩，控制現場後每位賭客先配戴口罩及量測體溫，再查證是否為居家隔離、居家檢疫或24日內有中央疫情中心公告之旅遊疫情警示地區旅遊史之身分，另帶返駐地後也先洗手消毒再製作筆錄，偵辦完畢後分局駐地全面消毒偵詢處所及勤務使用車輛，防疫無漏洞。

這次查緝，當場查扣抽頭金及賭資計新臺幣20餘萬元。賭場許姓負責人以涉嫌刑法第268條賭博罪隨案移請臺灣彰化地方檢察署偵辦，另在場賭客13人依社會秩序維護法裁罰，另3涉嫌失聯之越南籍移工移請彰化專勤隊偵辦。

(中時 )