今日座談會照 (吳家豪攝)

國民黨立委林為洲今日於立院紅樓會議室舉辦「18歲公民權入憲座談會」中表示，關於投票公民權下修至18歲，即便修憲在立院有共識，到最後交付公民複決時，可能會遇到過不了門檻的狀況。

今日除林為洲外，其他出席者包括：台灣少年權益與福利促進聯盟祕書長葉大華、台灣青年民主協會理事長林彥廷、民進黨立委鍾佳濱、賴品妤、范雲、時力立委邱顯智、民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠及無黨籍立委林昶佐。

依照我國現行修憲程序，須由四分之一立委提案，並於立院成立修憲委員會一讀通過。待送交院會二讀、三讀時，需有四分之三立委出席，四分之三立委決議。也就是要有29位以上立委提案，85位以上立委出席，至少64位立委同意。

修憲案若通過，須公告半年，然後舉行公投，有效同意票必須超過選舉人總額之半數，若以2020年總統大選選舉人1931萬人計，需有966萬人投票同意，然後由總統和行政院長發布。

葉大華建議，不妨以18歲公民參政權的修憲案來單獨成案，搭配降低修憲門檻，然後在最快的時間，也就是2021年的全國公投日，交付公投複決。

邱顯智指出，奧地利、古巴等國家，早在1970年就已經通過16歲就可以投票，但台灣還停留在投票公民權還停留在20歲，應該早就要調整。

林為洲說，修憲案若不下修投票門檻，恐怕會遇到投票人數過低，過不了門檻的狀況。

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(中時 )