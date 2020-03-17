國內新增新冠肺炎確診病例都有旅遊史，中央流行疫情指揮中心指揮官衛福部長陳時中，呼籲國人非必要不要出國。立委莊競程16日在臉書粉絲專頁進行「競來民調」票選活動，至17日下午累計有4300多人投票，99％都支持；網友還留言說「完全配合，守住台灣最重要！」

新科立委莊競程的「競來民調」題目為「新冠肺炎蔓延全球，指揮中心陸續提高各國旅遊警戒，指揮官陳時中呼籲民眾『非必要不要出國』，希望大家要忍一忍，請問您願意配合嗎」？

莊競程臉書題目下的選項為「聽聽就好，不要太小題大作！」、「完全配合，守住台灣最重要！」，前者搭配世界衛生組織秘書長譚德塞的照片，後者則是衛福部長陳時中的照片；民調將進行到18日，至17日下午就有4300多人投票，高達99％都表願意完全配合。

網友有感而發留言：「我們會共同譴責不理性的民眾」、「絕對要配合，不要成為害群之馬」、「台灣就是有這些人在亂！」「部長辛苦了！加油，台灣加油」、「這時期非要出國的就要擔當不要回來」「我當然願意！人可以去找親戚！找朋友！找工作！就是不要去找死！」

(中時 )