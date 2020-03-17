新冠肺炎全球肆虐，台灣光是這兩天就增加了14名境外感染確診病患，好萊塢明星們也紛紛淪陷，越來越讓人感受到這場「戰役」就在你我身邊，而賈靜雯小女兒「Bo妞」，本月15號滿3歲了，賈靜雯跟大家分享做媽媽的生日祝福，竟曝Bo妞正面對「小細菌入侵」，3歲生日願望因疫情無法實現。

Bo妞3歲生日願望是去滑雪，但因疫情取消。(翻攝自賈靜雯臉書)

在孩子3歲生日這天，賈靜雯感性在臉書po文，貼出Bo妞從小到大的照片，表示：「這三年，妳帶給我們這個家無限的歡樂，妳的變化是我們家三個寶貝裡最多的」，兩個姊姊因為她，同時學習到欺負與愛護姊妹，手足情誼格外珍貴，然今年，做媽媽的格外心疼，因為Bo妞生病了，「妳不舒服，但又堅強的面對小細菌侵入，所以體力不如以往的強壯」，但家人用心地照顧、陪伴Bo妞，讓她能在家裡，開心度過3歲生日。

賈靜雯也跟女兒喊話：「寶貝，未來的世界何其辛苦，但我相信妳們能勇敢面對未來的人生，也會教導妳們該如何面對這些不易的路途」，透露Bo妞早早許下願望，全家也安排好去滑雪，但因為疫情，只好取消旅程，媽媽承諾：「未來，我們一定要實現，生日快樂！我的小寶貝」，展現全家人對Bo妞的祝福與愛。

(中時電子報)