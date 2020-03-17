金曲獎與金音獎常客黃子軒、血肉果汁機GIGO日前接受《留級玩家》節目主持人小樹專訪，2人分享母語音樂創作的經驗，並表示新冠肺炎疫情期間，雖然不少工作喊停，受到不小影響，但正好靜心創作，也鼓勵音樂創作人踴躍報名「台灣原創流行音樂大獎」拿獎金。

華語樂壇中，「台灣原創流行音樂大獎」可說是金曲獎與金音獎的前哨站。黃子軒、知名粗殘重金屬團血肉果汁機都是「台灣原創流行音樂大獎」的得獎常客，其後，黃子軒曾2次獲得金曲獎最佳客語專輯獎肯定；血肉果汁機也曾在金音創作獎及金曲獎獲得殊榮。

在《留級玩家》中，黃子軒與GIGO公開分享如何準備報名作品、入圍決賽後如何準備決賽。2人表示回歸創作理念，能讓更多人聽見音樂作品才是首要目標，至於得不得獎一切平常心看待；對於獎金，黃子軒留下來製作專輯，GIGO獲得的30萬元獎金則用在舉辦專場「建宮蓋廟」演唱會，回饋樂迷。

並表示新成員到位，新作品正在籌備中。

節目中，GIGO也談及團員變動：「血肉果汁機會一直往下走，新的作品也都在籌備當中，新的成員也都到位，準備好之後就會跟樂迷們見面，請大家別擔心！」

黃子軒表示，疫情期間最好少出門，鼓勵大家藉此機會多在家裡創作，畢竟「臺灣原創流行音樂大獎」總獎金超過200萬元。GIGO則表示，新專輯本來就在準備中，趁這段等待演出的時間，會百分百用全力把新作品做好，預計今年上半年先推出新單曲。

由文化部影視及流行音樂產業局、原住民族委員會及客家委員會共同主辦的109年「台灣原創流行音樂大獎」，自即日起至3月31日止受理報名，分為河洛語組、客語組及原住民族語組，首獎包括30萬元獎金、錄製專屬MV及得獎合輯發行，歡迎創作者踴躍參賽。詳情請洽網站查詢。

(旺報 )