隔夜美股再度崩盤，兩周內第三次觸發熔斷機制，但美股指數期貨止血反彈，盤中更數度觸及漲停，受此激勵，周二香港恆生指數收漲0.87%，為23263.73點。國企股(H股)收跌0.12%，為9216.17點。

科技股反彈走高，阿里巴巴收漲2.18%，騰訊在周三發布去年業績前收漲2.34%。新冠肺炎疫情持續延燒，越來越多國家宣布封城鎖國，航空股首當其衝，中國南航下挫5.43%，中國國航跌5%，東方航空跌4.04%。

(時報資訊)