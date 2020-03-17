《港股》美股期貨止血，恆指收漲0.87％ 16:482020/03/17 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股再度崩盤，兩周內第三次觸發熔斷機制，但美股指數期貨止血反彈，盤中更數度觸及漲停，受此激勵，周二香港恆生指數收漲0.87%，為23263.73點。國企股(H股)收跌0.12%，為9216.17點。 科技股反彈走高，阿里巴巴收漲2.18%，騰訊在周三發布去年業績前收漲2.34%。新冠肺炎疫情持續延燒，越來越多國家宣布封城鎖國，航空股首當其衝，中國南航下挫5.43%，中國國航跌5%，東方航空跌4.04%。 (時報資訊) #港股 #恆生指數 #國企股 #H股 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》美股失血未止，恆指開盤暴跌7.36％ 10:172020/03/13 財經 《國際金融》府會抗疫傳佳音，美股期貨上演V型反攻 14:322020/03/13 財經 《國際金融》美股期貨反攻，亞太股市跌幅收斂 15:062020/03/13 財經 《港股》恆指收跌1.14％，上演1500點逆轉秀 16:482020/03/13 財經 《國際油價》美購買儲備原油消息，提振上周五國際原油反彈收漲 10:172020/03/16 財經 《港股》聯準會降息、重啟QE，恆指跌破24000點 11:082020/03/16 財經 《港股》恆指重挫4.03％，創逾3年新低 16:482020/03/16 財經 國外指數期貨贏家專欄－恐慌情緒升溫 美股期貨避險 04:102020/03/17 證券．權證 《國際金融》美股期貨反彈，亞股獲喘息 09:262020/03/17 財經 《港股》美股期貨反彈，恆指由跌轉升 10:002020/03/17 財經 財經熱門新聞 散戶慘遭斷頭…爽到誰？專家揭殘酷內幕 - 財經 美股崩後 川普又驚爆這句！道瓊期狂噴700點 - 財經 台股周一至周三漲跌曝光 散戶別做錯了 - 財經 道瓊期飆800點又翻臉！散戶嚇傻 今晚美股… - 財經 美股暴跌還沒完！高盛驚曝底部在... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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