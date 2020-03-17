仲琦科技（2419）17日公布去年財報，全年合併營收103.26億元，較去年同期100.58億元成長3％，歸屬於母公司之稅後純益約為2.2億元，較去年同期1.92億元，成長15％，換算EPS0.98元，另經董事會通過盈餘分配案，擬配發保留盈餘0.52元，加資本公積0.28元，合計發放現金股息0.8元，以17日收盤價17.6元計算，殖利率約4.55％，優於去年度。

因全球肺炎疫情蔓延及中國當地政府疫情管制措施影響工作天數與供應鏈出貨，造成第一季產能將嚴重衰退。仲琦自三月中旬起復工率已達八成以上，第二季出貨可望逐季攀高，加上越南廠將從4月中旬開始加速進行產能建置計劃，透過調整生產線，提高良率以提高整體產能，預計今年第二季及第三季間可以完成試量產及出貨。

配合仲琦目前已掌握新一代Docsis 3.1上網速度達2.5G 的eMTA訂單，預計第三季開始正式大量交貨，期望在下半年度追上全年度營收目標，達到過去二年度的營收水準。

(工商 )