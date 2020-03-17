南部某大學針對學生確診出面說明。（曹婷婷攝）

學生上課都戴口罩。（曹婷婷攝）

台灣新冠肺炎疫情今天一口氣新增10例，到德國拜訪教授8日返台的第75例南部某國立大學大四男大生，自動向校方報告旅遊史後在家自主健康管理，13日嗅覺喪失曾3度到診所就醫，因未改善，16日到醫院採檢，深夜確診，該生雖迄未到校，但曾與2位同學在校外吃飯，其中1名友人今下午也出現發燒，校方17日凌晨簡訊通知與2名學生接觸7門課500多名學生勿到校，經疫調後修正為2門課、110位學生維持勿到校。

校方表示，目前與確診個案2位學生採檢，有一位下午已經出現發燒37.8度，但沒有肺炎症狀，現已先收治負壓隔離病房，另一位沒症狀，2人採檢結果晚間會出爐。校方基於提高保護層級，第一時間站在保護學生立場，在一得知出現確診病例後，17日凌晨決定採取高規格防疫，要求7門課、500多人不要到校，但經過詳細疫調後，下午也發出解除部分停課通知，目前維持有2門課、110名師生必須自主健康管理，不要到校，改成線上教學。

由於這是國內第一所大學傳出確診病例，不少學生在深夜就先上網瘋傳校園出現確診病例，校方呼籲，不樂見假消息散播，提醒學生不要傳播假訊息。

第75例20多歲男性2月23日至3月8日至德國旅遊，3月8日返國後出現流鼻水症狀，11日自覺嗅覺喪失，13日至診所就醫，因症狀未改善又於16日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形故採檢通報，今日確診，已初步掌握接觸者9人，將持續擴大追蹤。

(中時 )