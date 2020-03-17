合庫金(5880)108年年度法人說明會，採取線上方式，由金控董事長雷仲達主持，揭示去年經營績效，合庫金稅後淨利達新台幣176.10億元，已連續8年獲利創歷史新高紀錄，較107年度成長9.95%，成長率在公股金控排名第2名，每股盈餘(EPS)為1.33元、淨值報酬率(ROE)8.02%與資產報酬率(ROA)0.49%，亦創下金控成立以來最高。儘管去年受到美中貿易爭端、英國脫歐不確定性、金融市場波動加劇等不利因素，整體金控業受到相當程度的影響下，合庫金108年度仍繳出亮麗成績單，獲利維持成長趨勢，繼續保持良好的水準。

主要核心子公司合庫銀行，108年度稅後淨利159.91億元，較107年度成長8.33%，每股盈餘(EPS)也上揚至1.65元。主要獲利除來自於利息收入增加與手續費收入增加外，金融商品淨收益較去年增加18億元，大幅成長約51%。除了獲利逐年穩定提升外，經營體質也有顯著的改善，逾期放款比率由107年之0.28%下降至0.25%；備抵呆帳覆蓋率由107年之448.38%提高至498.81%；第一類資本比率也由107年之10.74%，提升至11.14%，資本適足率(BIS)則為13.56%。

去年合庫金控啟動獲利多引擎策略，主要子公司合庫銀行，對集團貢獻占比89%，其餘6家子公司貢獻占比11%。7家子公司全數獲利，其中，銀行、證券、投信及創投子公司均創下成立以來年度獲利新高。另一獲利引擎合庫人壽由於投資型保單熱賣，去年稅後淨利達7.49億元。證券、票券、投信及創投4家子公司之業務也持續成長，稅後淨利均較前一年度成長。

展望今年，合庫集團109年度發展重點將以營造前瞻數位環境、持續發展多元獲利引擎、擴大集團業務合作、擘劃海外佈局網絡，以及提高集團資金操作績效為經營策略主軸，持續推動整體營運成長。

尤其在海外拓展方面，面對低利環境，將持續擴增海外據點，提升海外獲利貢獻。截至108年底，合庫銀行境外單位(含OBU及各海外單位)提存後稅前盈餘為58.84億元，成長8.72%，占其盈餘比重達31.13%，今年海外獲利占比以提高至40%為目標。未來將持續以「強化區域整合、落實在地深耕」為策略方針，提供更多元、更優質的金融服務。

另外在數位金融方面，面臨純網銀的挑戰，除加速優化各項數位平台、推廣行動金融外，將持續投入人工智慧多元運用於各式金融服務與創新科技，合庫銀行於108年度新增取得專利共51件，包含6件發明專利及45件新型專利，且尚有多項專利申請中。此外，為積極培育多元人才集結創意發想，成立「腦力激盪創意研究室(創新LAB)」，激勵創意產出，充實技術人才，掌握金融科技(Fintech)趨勢。

今年初因應新冠肺炎疫情持續升高，直接衝擊國內觀光、運輸、旅遊及零售餐飲等相關產業，合庫金旗下合庫銀行已訂定「新型冠狀病毒受災中小企業貸款專案」，匡計新台幣100億元，協助受影響之個人或相關企業紓困。

(時報資訊)