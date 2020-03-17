外貿協會台灣經貿網今(17)日舉辦「數位研習健檢列車啟航」活動，以「深入輔導進行數位貿易」為主軸，邀請講師介紹踏入數位行銷第一步以及最新社群行銷趨勢，本活動為台灣經貿網開設的第一場行銷課程，將帶領廠商利用數位貿易搶占商機，考量疫情，活動同步於線上U-Webinar直播，共吸引逾百人參與。

外貿協會秘書長葉明水表示，因應數位貿易新模式，貿協推出「數位健檢列車」系列活動，藉由網站健檢協助廠商找出目前數位化的盲點並善用網路資源進行數位貿易，希望能讓廠商更快速的找到自己的行銷方式；另加上數位行銷課程課程，透過不同行銷管道多管齊下取得商機。

本次的活動邀請歐美社群軟體Twitter在台灣的官方代理商—潮網科技分享最新行銷方式並針對目前的趨勢進行分析，帶領廠商了解Twitter的行銷心法。活動現場也提供10位廠商公司官網健檢服務，針對市場、競爭者、電商及會員周邊服務各面向，提供「數位行銷微診斷」、「跨境電商」及「台灣經貿網營運」等3類型健檢服務。

貿協表示，4月開始將在全台各地舉辦巡迴健檢列車，深入各地進行一對一的客製化諮詢服務，只要廠商提出申請，都可免費享有「數位健檢列車」的服務與輔導。

(時報資訊)