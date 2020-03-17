國民黨主席江啟臣上任後，人事安排備受關注，17日發布黨務人事命令，獲邀擔任副秘書長的前立委顏寬恒表示，未來一定和所有黨務同仁及全體黨員，一同為國人福祉而努力，扮演稱職的在野黨，承擔起國民黨改革重任。

顏寬恒表示，江啟臣在主席補選中獲很高得票率，可見，相當多黨員支持並認同主席理念與抱負，特別在國民黨最低迷、士氣最低落時，願意挺身而出，是相當不容易一件事。日前江主席在徵詢意見時，他認為在這個時刻，國民黨必須放下一切、團結一致，因此，義不容辭答應出任副秘書長一職，貢獻一己之力。

顏寬恒指出，專任副祕書長李彥秀、副祕書長柯志恩、謝龍介、黃奎博，都是相當傑出且優秀人才，未來若能與他們一同共事，也十分榮幸，且有信心為國民黨注入新能量與思維。

顏寬恒說，未來也會擔任「承先啟後」角色，促成不同世代理解與合作，讓每個世代黨員，都能在黨內找到屬於自己的寄託，讓世代共融、一起攜手向前。

顏寬恒表示，自從卸下立委職務後，仍馬不停蹄深耕地方，聽取基層心聲、反映民意、深刻檢討，不因職務有所不同而停下腳步，不論擔任任何角色，都會貫徹以民優先、與民同在宗旨，繼續為民服務。

(中時 )