高醫院內明起不再受理掛號，民眾就醫請利用網路、電話專線或院外自助掛號機掛號。（高醫提供／柯宗緯高雄傳真）

因應新冠肺炎疫情持續升溫，境外移入個案激增，高醫宣布，從明（18）日起擴大病人分流，凡近14天內返國的病人，一律在院外「返國關懷門診」就醫；另也不接受現場掛號，民眾可透過網路掛號或電話掛號。

高醫表示，病人如有指定科別醫師，也可透過視訊方式看診。若有發燒或呼吸道症狀，則改至急診室外的發燒篩檢站處置。

醫院內的掛號櫃檯不再受理現場掛號，想看門診、做健檢或體檢的民眾，則請多利用網路掛號或高醫APP或人工電話掛號專線：07-3212831(週一至週五8：00-16：00，週六：8：00-11：00)。

若有臨時掛號需求之民眾，醫院於十全路、自由路大門口各設置一檯自助掛號機，供民眾現場自助掛號；另早上7時30分至8時30分有專人駐點十全路大門口協助掛號。

至於病房探病，依政府規定謝絶訪客；家屬及陪病者探病時段：一般病房限週一至週五11：30-12：30與17：30-18：30二個時段，週六11：30-12：30一個時段。

特殊病房(全院加護病房、5AC新生兒中重度病房、9AR亞急性呼吸照護病房)每日限11：30-12：00一個時段。而不論任何病房，開放時段，一床含陪病者至多2人，開放時段會依疫情變化調整公告。

高醫副院長吳登強指出，由於國際疫情迅速飆升，越來越多國家被列入我國的旅遊警告地區，除了政府公告為三級旅遊警示地區返國人士及其同住者外，高醫特別擴大病人分流措施，將原先設在急診室戶外帳棚區的「返國關懷門診」，改移至自由路啟川大樓門口旁。

針對近14天內剛自世界各國返國人士，若無發燒或呼吸道症狀，卻有其他疾病的就醫需求，由醫護人員提供量測體溫、抽血及內外科就診詢問等服務，以確保自身、醫護人員及其他病人的就醫安全。

(中時 )