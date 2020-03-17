曾在《康熙來了》節目中爆紅的選美皇后徐至琦（徐子凝），擁有F奶好身材，她近日在社群上表示2月底時到日本滑雪，意外發現日本全國的佛系防疫新冠肺炎狀況，讓她相當吃驚，戴口罩的日本人竟然不到3成。

徐至琦表示三月初日本戴口罩的人依舊不到3成。（圖／翻攝自徐至琦粉專）

徐至琦表示日本的「佛系防疫」是超過我們的想像，2月從成田機場新幹線到深山內的飯店，她眼見有戴口罩的日本人不足3成，歐美訪客是不足ㄧ成，成田機場內的各種員工也鮮少戴口罩，讓她們覺得訝異，是活在平行世界嗎？

到了斑尾高原，坐上往雪場的接駁車大開眼界，除了她們幾個黃皮黑髮的有戴口罩，其它乘客都沒戴口罩，包括司機。好幾位歐美滑雪客在密閉空間的接駁車內咳嗽流鼻水（疑似買不到口罩），弄的我們精神緊張，口罩壓很緊、手掌狂抹「乾洗手」，經此一嚇，讓她們後面的行程都改為「包車」，不與外人共享通勤。

踏進飯店要辦check in時也發現飯店櫃員也都沒戴口罩，除了打掃衛生與餐廳內的員工以外，大廳櫃員「都沒」戴口罩。她的隊友覺得納悶於是問櫃台，得到的回答也很日本：「因為是服務業，展現笑容是日本服務業的根本，戴上口罩會讓住客產生負面觀感不可信任感。」

最後在起飛的前一天，她遇上飛機連續2次取消青森飛台灣的航班，於是趕緊主動改由其它城市飛回台灣，關於疫情，各國處理的態度都不同，除了給予尊重、加強自我防疫或乾脆不去，是唯三能做的。目前至琦回台後已自我隔離，ㄧ切健康，為台灣頑強的防疫點讚。

(中時電子報)