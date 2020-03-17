患有輕度智障的22歲林姓酒店小姐，涉嫌與哥哥凌虐2歲兒，並與蕭姓男友外出玩樂3天，導致兒子餓死家中廁所，3人均遭起訴。台北地院今開庭，林女先認罪，卻稱是哥哥虐兒，改口不認；蕭男則不認罪，表示他與林女沒有虐兒，全是林兄所為。

法院今傳喚林女及蕭男，林女先承認犯罪，但法官針對檢方起訴事實詢問意見時，卻又無法正常對答，在法官引導下才慢慢說出事發經過。

林女表示，哥哥帶小孩上台北時狀況還好，會講一點點話，小孩哭時哥哥就把他關廁所，幾乎是哥哥照顧小孩，她有給哥哥錢買食物；她勸哥哥不要關小孩，但哥哥不聽，小孩有時哭，哥哥還拿皮帶打小孩。

林女說，她每天抱小孩出來，哥哥卻又關回去，小孩曾在她面前翻垃圾桶，偶爾哭說肚子餓，她聽到就會去買食物，過了1個月後覺得小孩有胖一點點。

法官認為供述不像認罪，懷疑林女沒有搞清楚狀況，要求林女與公設辯護人討論後，林女才改口不認罪。

蕭男則說，他在網路上認識林女，起初不知林女有小孩，到林女住處後才知道，聽林女說哥哥會打小孩、關廁所，但他只偶爾住1、2天，並沒有常常在那裡，不清楚實際情況，他與林女都沒有凌虐小孩。

林女的公設辯護人表示，林女將小孩交付林兄，有提供金錢買食物、勸阻別關廁所，主觀上無犯意；蕭男辯護律師則說，蕭男常住母親或朋友家，僅短暫停留林女家，只有林女要求外出，兩人才碰面，從未主動佔用林女時間，或要林女付錢，並無犯意。

法官庭末表示，小朋友不會平白無故死亡，要2人回去再想一想事發經過，並諭知4月14日下午再開庭。林兄部分，檢方上月26日將他起訴後，法院認定有逃亡、串證之虞，裁定續押禁見，目前尚未開庭。

檢方起訴指出，林女未婚生下男童，原交給嘉義阿姨照料，2018年8月初林兄帶男童北上與林女同住，2人卻不時凌虐男童，還關在廁所不給食物，涉犯凌虐未成年罪。

同年9月林女邀蕭男同居，蕭男得知虐童情事，10月搬離同居處，卻經常邀約林女外出，費用由林女付擔，剝奪林女照顧男童的金錢、時間及母愛；11月6日林女將男童關廁所後與蕭男外出玩樂，8日晚間返家發現男童身亡，2人一度逃亡，涉犯凌虐未成年、遺棄致死罪。

(中時 )