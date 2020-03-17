日本警察廳17日公布的數據顯示，2019年全國自殺人數為20169人。這是日本自殺人數連續第10年出現下降趨勢，也是日本自1975年開始統計以來的最低紀錄。

據新華社報導，統計顯示，去年日本自殺人數較2018年減少約3.2%。自殺原因包含健康、經濟、家庭以及工作問題等，而未成年者自殺的最大原因則是學校、霸凌等相關問題。

依照性別來看，男女自殺人數分別為14078人和6091人，男性是女性的2.3倍。按年齡層來看，40、50歲的自殺者最多，佔17%；其次為60、70歲年齡段，佔14%；10歲以下自殺者比例最低，僅佔3%，但2019年只有該年齡段自殺人數超過上年度。從行政區來看，每10萬人中自殺人數最多的是山梨縣，為22.3人；人數最少的是神奈川縣，為11.7人。

日本於1975年開始統計每年自殺人數，迄今每年均逾2萬人。先前讀賣新聞報導，90年代後期受經濟不景氣影響，自殺者激增，自1998年起連續14年，自殺人數都突破3萬，2012年才降回2字頭，此後持續下降。今年的自殺人數較高峰期少了1萬人以上，其中因債務、失業等經濟問題尋短的人數明顯減少。

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