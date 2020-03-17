雲林縣政府每周採購20公噸蔬菜，為學校、社福機構加菜，幫助農民度過疫情衝擊。（張朝欣攝）

雲林縣政府因應新冠肺炎疫情影響蔬菜銷售，向農委會提出短期蔬菜紓困措施，即日起每周採購20公噸蔬菜為學校、社福機構加菜，雲林縣長張麗善17日前往褒忠鄉褒忠國小了解配送情況，強調藉由加菜可紓緩蔬菜過剩壓力，幫助農民度過疫情期間帶來的衝擊。

近期氣候平順，葉菜類作物生長快速，供貨量大增，又因新冠肺炎疫情影響，民眾多避免群聚用餐，以致於全國用餐場所客數縮減，影響供應端間接造成農產品銷售困難，農民眼見辛苦種植的蔬菜賣不出去、叫苦連天。

雲林縣政府因此與農委會農糧署合作，每周向縣內農民團體採購20公噸蔬菜為學校營養午餐、長青食堂及社福單位加菜，也鼓勵大家多食用蔬菜，增強身體抵抗力。

雲林縣長張麗善表示，雲林地區最近種植的葉菜類蔬菜已成熟，若沒有採收農民將血本無歸，所以向農委會爭取雲林縣每周採購蔬菜加菜，每天都有不同的菜色，首日是油菜與青江菜，預計先採購16周，再視情況決定是否繼續採購。

張麗善強調雲林縣就近就地採購蔬菜，可減少運輸、裝箱等費用，農委會補助10元，雲林縣政府再加碼3元採購，每公斤蔬菜可賣到13元，農民獲利雖無法像以往，但至少不會虧本，也請民眾多吃蔬菜，幫助農民度過難關。

縣農業處長魏勝德表示，農業處除成立助農專線平台窗口，幫助農民銷售蔬菜，也建議農委會從源頭輔導協助農友，規畫短期休耕或其他措施，以保障農民的收益。

雲林採購蔬菜助農民,農產品銷售困難,雲林縣長張麗善,農委會農糧署,每周20公噸蔬菜,學校加菜

(中時 )