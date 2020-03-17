昨晚傳出，有多名台灣團客無法從摩洛哥、祕魯回台。旅遊業者今日下午齊聚台北市旅行公會，與外交部、交通部觀光局研商如何將國人接回國。公會表示，摩洛哥團客，初步研擬先轉至歐洲再接回台，接洽阿聯酋航空協助，祕魯團客研擬從智利的聖地牙哥轉回台灣。

新冠肺炎疫情不斷在全球蔓延，北非及南美也相繼淪陷，摩洛哥15日宣布陸海空全面封鎖，祕魯16日宣布全國進入戒嚴狀態。雄獅旅遊因有4團、71人分別滯留在兩地，無法出境，昨晚緊急向外交部尋求協助。根據交通部觀光局統計，受害旅行社除雄獅外，還有百合、晴天國際、巨大、上選、加利利等業者。

台北市旅行公會理事長吳志健說，統計目前在摩洛哥的團數，共有6家業者、8團、103人；祕魯是3家業者、4團、79人。

摩洛哥部分，吳志健說，研擬把台灣客人先轉到歐洲任何一個點，再透過歐洲回到台灣。至於祕魯，吳志健坦言比較麻煩，他說，當地已經宵禁，夜間限制活動，國人只能待在飯店內。且有業者反應，祕魯有一團的團員年紀稍長，其中一位年紀已有87歲，慢性病藥只帶18天出國，旅客現在是將1天的藥分成2天吃。目前研擬最好的方式，先讓團員離開祕魯，到南美智利的聖地牙哥，該國航班較多，再接回台灣。

吳志健說，專機跟包機都是考量的選項之一，統計從摩洛哥回程都是搭乘阿聯酋航空，外交部、交通部會盡快跟阿聯酋航空公司協商，相信阿聯酋會做出最好的協處方式。

吳志健強調，國人出國旅遊都是根據CDC規定，只要CDC宣布三級的國家，旅行社都會配合防疫、禁止前往，只是疫情每周、每天都有變化，出國亦是台灣人生活的一部分，旅行社會盡最大努力，讓滯留海外的國人盡早回國。

(中時 )