中國新興手機品牌Realme宣布，首款TWS耳機realme Buds Air首賣日3月12日創線上全平台15分鐘售罄，以及蝦皮、PChome兩大電商平台分別在5分鐘、7分鐘完售的紀錄，三家實體品牌專櫃亦湧入排隊人潮，當日備貨量於中午前即搶購一空，Realme今日宣布再次開賣Buds Air，全平台仍在5分鐘內完售。

Realme表示，線上合作通路PCHome、蝦皮、Yahoo奇摩購物、momo與東森購物，將於3月23日重新補貨開賣Buds Air，實體通路則訂於3月24日販售，銷售據點除了原有的三家realme品牌專櫃外，也會在台灣大哥大、亞太電信、神腦國際和聯強國際正式開賣。

realme Buds Air搭載訂製R1晶片，支援雙耳雙通道即時傳輸、雙麥克風通話降噪及佩戴感應功能、120ms超低延遲電競模式，配有同價位代少有的Qi無線充電功能，建議售價為1799元。

(工商 )