丹麥、捷克、波蘭、義大利、俄羅斯等多國政府宣佈「鎖國」，禁止外籍人士入境，歐美地區新冠肺炎疫情爆衝之下，據悉，交通部長林佳龍今（17）日剛下達指示，要求交通部所屬單位，要再提出「更有感」的第二版紓困方案，旅宿業的紓困也要加碼，在本周內提出草案。

知情官員表示，全球許多國家地區封城、封國等措施，對旅行社的傷害是極為致命的，林佳龍今天已經要求，交通部及觀光局要再提出新版紓困方案，並於本周五向林佳龍匯報。

官員指出，至於財源部分，端看提案內容，看是移緩濟急，或有必要另案向政院爭取。

另外，近來有導遊向林佳龍陳情，表示人才培訓的名額供不應求，有華語導遊有心加強英日韓或新南向國家的外語能力，希望政府能夠支持。

對此，林佳龍也指示，導遊培訓申請案若有需求，應加速、擴大辦理，經費會再爭取支持，要全力維繫這些收入頓失或驟降的民眾，讓他們的家庭不至於面臨經濟困境。

先前交通部向行政院爭取142.3億元的紓困方案已獲得通過，盼能實質協助觀光產業及交通運輸業，交通部並已陸續完成實施辦法公告，包含：旅行業接待大陸旅行團提前離境等補助，協助旅行業、旅宿業及觀光遊樂業融資周轉貸款協助及利息補貼，計程車客運業營業車輛油料補貼等等。

(工商 )